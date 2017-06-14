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Экономика

БРИКС не должен быть антизападным форматом сотрудничества, считают эксперты

10:3314.06.2017
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© РИА Новости / Жанна МанукянФорум БРИКС 2017. Архивное фотоФорум БРИКС 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Жанна Манукян

ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Сотрудничество в формате БРИКС не направлено и не должно быть направлено против Запада, страны должны продолжать сотрудничество, но пытаться реформировать мировые институты глобального экономического управления, в которых доминируют западные страны, считают опрошенные РИА Новости эксперты, которые участвовали в академическом форуме БРИКС в китайском Фучжоу и подготовили рекомендации для предстоящего в сентябре саммита лидеров объединения.

Совместное фотографирование лидеров БРИКС в индийской национальной одежде
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БРИКС в Индии: опять предсказывали развал, и снова получился успех
Исполнительный директор Национального комитета по исследованиям БРИКС, профессор МГИМО Георгий Толорая отмечает, БРИКС — это не экономическое объединение и его целью является не экономическая интеграция и развитие сотрудничества внутри БРИКС, а изменение структуры глобального управления для того, чтобы восходящие экономики заняли в нем достойное место, чтобы структуры международной финансовой архитектуры, финансового управления не были под доминированием только западных стран.

"Дело не в том, чтобы кому-то противостоять. Как раз главная цель БРИКС не в том, чтобы противостоять, а в том, чтобы сотрудничать. Просто мы против одностороннего диктата, однополярного мира. Против того, чтобы группа развитых стран навязывала всем остальным свою волю, фактически навязывала свои интересы под прикрытием международных глобальных институтов", — сказал Толорая в беседе с РИА Новости.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Федеративной Республики Бразилия Дилма Руссефф
© Фотохост-агентство
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Он отметил, что в настоящее время страны БРИКС пытаются повысить удельный вес и значимость участников объединения в таких глобальных институтах, как МВФ.

"Скажем, это повышение квот в МВФ, так и нерешенная задача назначения представителей этих стран на руководящие посты, на которых доминируют американцы и европейцы", — пояснил Толорая.

Индийский эксперт, вице-президент исследовательского фонда Observer также подчеркивает, что БРИКС не западное, но при этом и не антизападное объединение.

Неформальный саммит БРИКС в Анталье
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Кто экспортирует неприятности в БРИКС
"Мы не западное объединение, но мы и не антизападное. Китай и Индия, Бразилия и Южная Африка ведут тесное сотрудничество либо с Европой, либо с США. Это индивидуальное партнерство в том числе есть у России. Все страны БРКИС ведут тесное сотрудничество со странами Запада. Мы не можем быть антизападными. Мы можем выступить с предложениями БРИКС, подходами БРИКС, принципами БРИКС, но это не означает, что мы находимся в состоянии войны или противостоянии с Западом. Я думаю, что это очень опасный путь определения роли БРКИС в современном мире", — сказал РИА Новости Саран.

Он подчеркнул, что БРИКС не противостоит отдельным странам и не ищет врагов.

Президент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании лидеров БРИКС. Справа - президент ЮАР Джейкоб Зума, слева направо - президент Бразилии Мишел Темер, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин. Архив
© Пресс-служба Президента РФ
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Группа БРИКС
"Мы просто говорим американцам, что вы должны поделиться квотой голосов в МВФ и во Всемирном банке. Мы говорим, что некоторые институты должны быть более инклюзивными. Это не означает, что мы хотим разрушить их, потому что мы получаем выгоду от этого… И Индия, и Китай получают выгоду от этого. Почему мы будем их разрушать?" — отметил эксперт.

Саран заявил, что БРИКС останется важной платформой до тех пор, пока все страны формата будут придерживаться принципов уважения суверенитета, равенства и демократического подхода в принятии решений.

Заместитель специального секретаря по стратегическим отношениями администрации президента Бразилии Маркос Декот в свою очередь подчеркнул, что БРИКС не ставит перед собой задачу фундаментально изменить мировой порядок.

Визит президента РФ В. Путина в Республику Индию (Гоа). День второй
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Страны БРИКС осудили военные интервенции и односторонние санкции
"Мы просто хотим лучшего положения для стран БРИКС и для других развивающихся стран. БРИКС хочет улучшить систему глобального управления, БРИКС хочет изменить финансовые структуры. Мы просто хотим иметь сильный голос, но не хотим фундаментально изменить всю систему", — сказал Дегот РИА Новости, добавив, что страны БРИКС способны выступать с "единым голосом", несмотря на разные национальные интересы и геополитические амбиции.

"Мы должны начать с того, чтобы сказать, чем не является БРИКС. БРИКС – это не блок, это не интеграционный процесс, это даже не альянс. БРИКС – механизм сотрудничества. У каждой страны есть свои интересы, у каждой страны есть свои геополитические амбиции. То, что может сделать БРИКС, это постараться добиться успеха в реализации этих интересов на основе общих предложений, общих интересов. БРИКС может предоставить очень полезную платформу этим странам для достижения своих интересов", — отметил Дегот.

Визит президента РФ В. Путина в Республику Индию (Гоа). День второй
© Пресс-служба Президента РФ
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Путин: Россия стремится к сближению экономик стран БРИКС
По его словам, этими целями является открытая, более инклюзивная, более равная международная система и повышение уровня жизни в странах БРИКС.

Глава Института гуманитарных и социальных наук ЮАР, директор исследовательского центра БРИКС Ари Ситаса подчеркнул, что диалог стран БРИКС с Западом должен быть всегда. Мы вообще не "анти", мы не направлены против кого бы то ни было", — сказал РИА Новости Ситас.

По его мнению, одним из главных достижений БРИКС является то, что страны "учатся слушать друг друга". "Мы учимся слушать друг друга. Это самое большое, чему мы научились за последние 10 лет", — отметил он.

Ситас заявил, что оптимистично настроен относительно будущего БРИКС, несмотря на критику со стороны западных СМИ.

Страны БРИКС: цифры и факты
© РИА Новости, Инфографика
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Страны БРИКС: цифры и факты
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