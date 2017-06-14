Аналитики считают высокой вероятность повышения базовой ставки ФРС до 1,25%

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Екатерина Соболь. Вероятность того, что Федеральная резервная система США (ФРС) поднимет базовую ставку на заседании 14 июня, очень высока, речь идет о ее повышении на 0,25% до 1-1,25%. Такую уверенность выразили эксперты, опрошенные РИА Новости в преддверии заседания регулятора.

Повышение ставок ФРС после политики смягчения, которая была призвана помочь экономике оправиться от кризиса, началось в декабре 2015 года, когда ФРС на заседании комитета по открытым рынкам ограничилась "сигнальным" изменением. Это стало первым повышением с 29 июня 2006 года. Еще один раз регулятор повысил ставку ровно через год на ту же величину. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

"Заседание федрезерва, скорее всего, лишь формально подтвердит ожидания рынка, который уже давно считает очередное, четвертое повышение ставки на 25 базисных пункта (до 1,25%) гарантированным. Эту уверенность не поколебали даже последние не совсем оптимистичные данные из США", — говорится в аналитическом прогнозе Sberbank Investment Research.

Главный экономист Smith`s Research & Gradings Скотт МакДоналд тоже ожидает "мягкое повышение ставки в 0,25 базисных пункта". С ним согласен и портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак.

Рынок воспримет нормально



"Ожидание повышения ставки рынком будет воспринято совершенно нормально, я не вижу каких-то серьезных событий, которые могут повлиять на решение ФРС", — заявил РИА Новости Кайл Шостак. "Последние цифры по безработице были очень хорошие. Потребительская активность высокая", — добавляет он.

Он отмечает, что "развивающиеся рынки, особенно крупные будут в состоянии абсорбировать повышение ставок. Они в массе своей обладают достаточно высокими запасами и резервами. У самих там идет процесс роста и инфляции. И, в общем-то, доходность, которую эти рынки предлагают, в состоянии перекрыть те риски, которые возникают в связи с тем, что увеличивается стоимость заимствования", — уверяет эксперт.

Будущее туманно



Аналитики при этом не уверены, как дальше будет вести себя регулятор. "Федрезерв сейчас занят уравновешиванием небольшого смягчения роста и влияния на рынок политики Трампа", — объясняет МакДоналд.

Михаил Крылов из "Golden Hills — КапиталЪ АМ" полагает, что в случае продолжения политики ужесточения рынок может отреагировать на это негативно. По его словам, "по реакции рынка, нельзя исключать масштабный рост волатильности банковских акций в ответ на любые обещания стерилизовать инвестиции в инфраструктуру повышением ставок".

Итоги двухдневного заседания ФРС станут известны 14 июня в 14.00 по Вашингтону (21.00 мск). Сейчас учетная ставка ФРС составляет 0,75-1%. Помимо обычного пресс-релиза, федрезерв представит обновленный ежеквартальный экономический прогноз, а его глава Джанет Йеллен проведет пресс-конференцию.