ВЭБ создаст крупнейшую в России экспертную платформу для своих проектов

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. ВЭБ создаёт крупнейшую в России платформу для получения российской и зарубежной отраслевой экспертизы своих проектов в экономике, которая объединит десятки тысяч экспертов, сообщил РИА Новости старший вице-президент, руководитель экспертно-аналитической дирекции ВЭБа Дмитрий Иванченко.

"Для получения оперативной первоклассной российской и зарубежной отраслевой экспертизы ВЭБ создает экспертную платформу, которая объединит десятки тысяч экспертов и станет самой большой площадкой в России", — сказал Иванченко, уточнив, что с помощью этой платформы можно будет проверить и оценить рыночные риски, предпосылки финансовой модели, законодательные риски проекта и многое другое.

Экспертная оценка потребуется ВЭБу на этапе предварительной и комплексной экспертизы проектов в соответствии с приоритетами стратегии в промышленности, инфраструктуре, поддержке несырьевого экспорта, содействия процессу перевода оборонных технологий в гражданские, поддержка инноваций и проектов Национальной технической инициативы (НТИ), для получения экспертизы по текущему портфелю проектов.

Первым же шагом при создании экспертной платформы, по словам Иванченко, стало подписанное соглашение с Российской академией наук (РАН), которое предусматривает оказание аналитической и экспертной поддержки деятельности Внешэкономбанка, а именно, возможность привлечения экспертов из Института независимой экспертизы РАН.

"В данный момент прорабатываются технические вопросы и алгоритм взаимодействия с РАН. В июле-августе ВЭБ планирует запустить экспертизу на базе пилотного проекта из портфеля банка", — сказал Иванченко.

Институт независимой экспертизы РАН насчитывает 7,265 тысячи экспертов, которые представляют 79 регионов РФ. На сегодняшний день это самая большая в РФ экспертная панель, заключил старший вице-президент ВЭБа.