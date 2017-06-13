Названа сумма, которую россияне тратят за один поход в магазин

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Один поход в магазин обходится жителям российских городов в среднем в 512 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир".

Отмечается, что сумма среднего чека постепенно снижалась с начала года, причем эта тенденция усилилась в мае. С января по апрель показатель терял по 2-3 рубля по отношению к предыдущему отчетному периоду; в мае же сумма сократилась сразу на 12 рублей, что составило 2,3 процента. В то же время по сравнению с маем 2016 года чек прибавил 5% или 25 рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель увеличился и даже преодолел уровень накопленной за этот период инфляции в 4,1%.

По мнению аналитиков, своим снижением чек, в первую очередь, обязан возврату граждан к так называемой стратегии интенсивного шопинга.

"В мае покупатели увеличили число посещаемых торговых точек в поисках наиболее выгодных предложений. В итоге в каждом магазине они единоразово платили меньше, а в совокупности за месяц потратили больше", — говорится в исследовании. Это подтверждает снижение суммы среднего чека в гипермаркетах и супермаркетах при его росте в дискаунтерах и магазинах у дома.

Индекс "Среднего чека" подсчитывается на основании данных, собранных при помощи скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel. Информация о покупках поступает в режиме онлайн от 30 тысяч покупателей в 180 российских городах с населением свыше 100 тысяч человек. Это позволяет видеть категории и объем товаров повседневного спроса, а также отслеживать динамику затрат россиян в абсолютном (денежном) и в процентном выражении.