СМИ: Катар, производящий 25% гелия в мире, остановил изготовление газа

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Катар, который является вторым в мире производителем гелия, был вынужден закрыть свои предприятия по изготовлению инертного газа в связи с экономическим бойкотом, объявленным эмирату его соседями, передает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Два гелиевых предприятия в Катаре управляются организацией RasGas – филиалом государственного нефтегазового гиганта Qatar Petroleum. Источники в этой компании сообщили, что оба предприятия были закрыты, поскольку Саудовская Аравия закрыла свои границы с Катаром, заблокировав тем самым маршрут для наземного экспорта гелия.

Согласно информации RasGas, закрытые предприятия производят два миллиарда кубических метров гелия в год, что на 25% обеспечивает мировую потребность в этом газе.

Гелий широко используется в народном хозяйстве: в частности, в металлургии, пищевой промышленности и наполнения воздушных шариков.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.