"Экспоцентр" сформирует российскую экспозицию на Гаванской ярмарке

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. АО "Экспоцентр" будет формировать российскую экспозицию на ХХХV международной Гаванской выставке-ярмарке FIHAV 2017, сообщает пресс-служба "Экспоцентра".

FIHAV 2017 состоится 30 октября — 3 ноября 2017 года в павильонах выставочного комплекса EXPOCUBA общей площадью 25 тысяч квадратных метров. Многоотраслевая выставка-ярмарка, охватывающая практически все отрасли народного хозяйства, проводится ежегодно и входит в тройку наиболее успешных выставочных мероприятий в Латинской Америке.

"Учитывая взаимный интерес российских и кубинских предприятий и деловых кругов к наращиванию торгово-экономического и технического сотрудничества, в состав российской экспозиции будут привлечены лидеры промышленного производства России, предприятия-обладатели инновационных технологий, а так же компании, развивающие совместные крупные бизнес-проекты", — говорится в сообщении.