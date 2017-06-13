СМИ: Саудовская Аравия сократит экспорт нефти в США до минимума за 30 лет

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия сокращает объем экспорта нефти до минимума за примерно 30 лет, июльские данные по продажам будут минимальными с аналогичного месяца 1988 года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Государственная Saudi Aramco ожидает, что ее продажи в США упадут ниже уровня в один миллион баррелей в день в июне, а затем опустятся до 850 тысяч баррелей в день в июле. Июльский показатель по экспорту в США будет самым низким за этот месяц с 1988 года, судя по данным Управления по энергетической информации минэнерго США", — отмечает издание.

Экспорт Saudi Aramco в августе, как ожидает компания, сократится еще на 100 тысяч баррелей в сутки, отметили источники. Данный показатель будет минимальным за август с 2009 года.

Некоторые аналитики считают, что эти сокращения объема экспорта Саудовской Аравии в США помогут реализации соглашения ОПЕК и других не входящих в картель государств по сокращению глобальных запасов "черного золота", особенно в США, пишет издание.

"Снижение экспорта в США показывает, что Саудовская Аравия серьезно относится к решению проблемы избытка предложения", — отметил газете глобальный энергетический стратег Credit Suisse Group AG Ян Стюарт (Jan Stuart).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.