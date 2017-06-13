Минск признался в "опасной зависимости" от российских нефти и газа

МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко назвал опасной зависимость республики от российского импорта газа и нефти; в связи с этим он напомнил о строительстве Белорусской АЭС — она возводится по российскому проекту и топливо для нее планируется поставлять из РФ.

"У нас опасная зависимость, пускай и с дружественной нам страной. 95% энергоресурсов для собственных нужд мы поставляем оттуда", — цитирует Семашко агентство Sputnik Беларусь.

Как подчеркнул Семашко, республика ведет строительство Белорусской АЭС, чтобы уйти от этой зависимости. При этом Семашко выразил уверенность, что в скором будущем произойдет сильный рост цен на природный газ. Белоруссия, по его словам, к этому времени уже введет в строй АЭС и будет в определенной степени застрахована от этих рисков.

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с городом Островец в 50 километрах от Вильнюса. Заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк ранее заявил, что Белоруссия не видит альтернативы российскому топливу для БелАЭС. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020.

Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.