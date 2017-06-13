СМИ: "Газпром" и OMV обсуждают возможность возрождения "Южного потока"

ВЕНА, 13 июн — РИА Новости. Австрийская OMV и российский "Газпром" обсуждают возможность возрождения проекта газопровода "Южный поток", пишет газета Der Standard.

Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по "Южному потоку", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода по дну Черного моря в сторону Турции ( "Турецкий поток" ).

"Основным бенефициаром планов реанимации "Южного потока" могли бы стать OMV и Австрия в качестве газового хаба", — пишет Der Standard, поясняя, что это выгодно стране, поскольку транзит российского газа в Европу в случае строительства "Южного потока" пойдет через австрийский газовый хаб Баумгартен.

По данным газеты, Австрия намерена вступить в игру накануне начала реализации второго этапа "Турецкого потока", который предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Первая нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

"На втором этапе рассматривается удвоение потенциала "Турецкого потока". OMV предполагает, что российский ‎газ второй нитки "Турецкого потока" пойдет через системы газопроводов в Болгарии, Сербии и Венгрии в Австрию в хаб Баумгартен. "Газпром", как сообщается, готов газ OMV продать", — поясняется в публикации.

При этом издание отмечает, что ни от австрийских властей, ни от руководства местной нефтегазовой компании подтверждение данной информации получить не удалось. "Неудивительно. Реализация этих планов будет иметь не только экономически далеко идущие последствия, но также и геополитические последствия. До тех пор, пока все не будет подписано и запечатано, соблюдается самый высокий уровень секретности", — добавляет издание.