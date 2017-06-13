"Аэрофлот" вводит новую систему мотивирования пилотов

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. "Аэрофлот" введет систему единовременных выплат для пилотов, решивших трудоустроиться в авиакомпанию, сообщил перевозчик.

"Руководство группы "Аэрофлот" приняло решение ввести новую форму финансового мотивирования – единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава. Так, для поступающих на работу в ПАО "Аэрофлот" правление компании устанавливает единоразовые выплаты в следующем размере: для командира воздушного судна – 650 тысяч рублей, для второго пилота — 350 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Эти выплаты будут производиться тем пилотам, которые впервые трудоустраиваются в "Аэрофлот". Кроме того, на них могут рассчитывать и бывшие пилоты "Аэрофлота", решившие вернуться на прежнее место работы. Но выплата, отмечает компания, может быть произведена только тем, кто уволился из перевозчика не менее трех лет назад. При этом выплаты не производятся при переходе из компании в компанию внутри группы, подчеркивается в сообщении.

"Для всех, кто принимается на работу с соответствующей выплатой, существует правило: работник берет на себя обязательства отработать в "Аэрофлоте" не менее двух лет, а в случае досрочного расторжения трудового договора возместить денежные средства пропорционально неотработанному времени", — отмечает компания.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию, за последние 2,5 года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 пилотов этих категорий — в процессе трудоустройства. Министр транспорта Максим Соколов заявил, что Минтранс не видит проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж. В настоящий момент предложения по предотвращению этой тенденции обсуждаются совместно с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта, сообщало ведомство.