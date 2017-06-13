В Кремле прокомментировали обсуждения в сенате США санкций против России

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Кремле негативно относятся к обсуждению в сенате США возможности ужесточения санкций против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник журналистам.

В сенате сейчас рассматривается несколько законопроектов о санкциях против России с неясными шансами на принятие. Сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин предложили законопроект о санкциях против оборонного, разведывательного и энергетического секторов экономики РФ.

Отвечая на вопрос, какова реакция Кремля на разработанные сенаторами во главе с Маккейном новые санкции против России, Песков ответил: "Негативная".