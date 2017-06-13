Доходы ОПЕК от экспорта нефти в 2016 году упали на 13,2%

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти в прошлом году упали на 13,2% по сравнению с 2015 годом — до 445,7 миллиарда долларов, говорится в бюллетене организации.

В то же время, экспорт нефти из стран ОПЕК в прошлом году вырос на 6,5% — до 25,01 миллиона баррелей в день.

Страны, входящие в организацию, зафиксировали дефицит счета текущих операций в размере 43,7 миллиарда долларов в 2016 году по сравнению с дефицитом в размере 98,7 миллиарда долларов в 2015 году.

Общий экспорт ОПЕК сократился в стоимостном выражении на 7,9% в годовом исчислении, в то время как общий объем импорта снизился на 9,2% в годовом исчислении, отмечается в материалах ОПЕК.