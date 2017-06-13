"Интер РАО" подала два иска к правительству Грузии

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российская "Интер РАО" намерена в международном суде разрешить спор с властями Грузии из-за отказа увеличивать тарифы для ее ГЭС и электросетевой компании "Теласи", передает агентство Рейтер со ссылкой на заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили и российскую компанию.

"Мы получили уведомление из арбитражного суда и готовы защищать свою позицию", — сообщила Валишвили.

"Группа "Интер РАО" подтверждает подачу двух исков против правительства Грузии своими дочерними голландскими компаниями", — сообщили в пресс-службе компании.

"Интер РАО" не называет сумму исков, однако источник, близкий к дочерним компаниям, сообщил Рейтер, что сумма двух исков, по состоянию на 1 мая, составляет 125 миллионов долларов и может вырасти.

"Интер РАО" в 2011 году купила две ГЭС в Грузии — Храми-1 и Храми-2 — общей мощностью 227 мегаватт, 100% которых владеет ее нидерландская "дочка". Холдингу также принадлежит 75,11% электросетевой "Теласи", обслуживающей Тбилиси. Нидерландские Gardabani, владелец ГЭС, а также Silk Road, контролирующая сети, 14 апреля направили грузинской стороне уведомления о наличии инвестиционного спора, связанного с нарушением Грузией ряда договоров, и предупредили о намерении подать в суд.

Валишвили сказала, что компании требуют повышения тарифов на электроэнергию, а также выплату компенсации, сумма которой, по ее словам, составляет несколько десятков миллионов долларов, с учетом обесценения грузинского лари к доллару.