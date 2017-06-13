"Нафтогаз" призвал ЕС покупать российский газ на восточной границе Украины

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" в очередной раз призвал европейских покупателей российского газа приобретать топливо на границе между Россией и Украиной, утверждая, что это выгоднее нынешней схемы, когда газ из РФ передается покупателям на границе Украины и ЕС. Соответствующее заявление сделал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на Дне украинской энергетики в Лондоне, передает агентство Блумберг.

Так, Италия сможет получить российский газ по более низкой цене, чем если бы он был доставлен через "Северный поток", сказал Витренко. Итальянские компании смогут поставить российский газ в Италию или Германию или продать его на Украине.

"Все это означает экономические преимущества от перемещения пунктов доставки дальше на восток (Украины — ред.), насколько это возможно, для покупателей из Италии, Франции, даже Австрии. Может, только для немецких компаний было бы целесообразнее использовать "Северный поток-2" для прямых поставок", — передает агентство слова Витренко.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Украина является последовательным противником проекта "Северный поток-2", т.к. он ухудшает ее положение как транзитера российского газа в ЕС. Срок действия контракта на транзит газа из РФ в Европу через Украину истекает в конце 2019 года.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" с 2014 года ведут судебные разбирательства в Стокгольмском арбитраже относительно положений контрактов на поставку и транзит газа.