"Нафтогаз" призвал ЕС покупать российский газ на восточной границе Украины

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" в очередной раз призвал европейских покупателей российского газа приобретать топливо на границе между Россией и Украиной, утверждая, что это выгоднее нынешней схемы, когда газ из РФ передается покупателям на границе Украины и ЕС. Соответствующее заявление сделал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на Дне украинской энергетики в Лондоне, передает агентство Блумберг.
"Все это означает экономические преимущества от перемещения пунктов доставки дальше на восток (Украины — ред.), насколько это возможно, для покупателей из Италии, Франции, даже Австрии. Может, только для немецких компаний было бы целесообразнее использовать "Северный поток-2" для прямых поставок", — передает агентство слова Витренко.
"Газпром" и "Нафтогаз Украины" с 2014 года ведут судебные разбирательства в Стокгольмском арбитраже относительно положений контрактов на поставку и транзит газа.