Нефтяные цены начали расти на заявлениях аль-Фалиха

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть слабо растут во вторник утром на уверенности министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха в скором восстановлении баланса на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.14 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,54% — до 48,55 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,50% — до 46,31 доллара за баррель.

Как сообщает агентство Market Watch, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил уверенность в том, что "ребалансировка рынка скоро наберет обороты". "На самом деле, на данный момент это хорошие новости для торговли", — передает агентство слова аналитика SCI International Гао Цзяня (Gao Jian).

Сдерживают рост цен данные о росте числа буровых установок. Как сообщила Baker Hughes, по итогам завершившейся 9 июня рабочей недели число буровых установок в США выросло на 11 штук, или на 1,2%, до 927 единиц. Число нефтяных буровых установок выросло при этом на восемь штук, или на 1,09% — до 741 единицы, газодобывающих — на три, или на 1,65%, до 185 штук. В годовом выражении число буровых выросло на 513 штук, или более чем в 2,2 раза.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.