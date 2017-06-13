США: Сенат США рассмотрит новые санкции в отношении России на этой неделе

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американские сенаторы на текущей неделе рассмотрят законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении России, сообщила во вторник газета Washington Post.
Как отмечается, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл включил вопрос об этом в повестку нынешней недели поздно вечером в понедельник. Этому предшествовали длительные переговоры с другими лидерами сената.
"Это будет очень всесторонний законопроект, он затрагивает все вопросы", — сказал в данной связи глава сенатского комитета по иностранным делам республиканец Роберт Коркер.