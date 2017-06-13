Путин: большинство олигархов согласились работать по справедливым правилам

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что подавляющее большинство олигархов согласились работать по справедливым законам, но были и те, кому это не понравилось, так как они заработали свои деньги не своим талантам бизнесмена, а умению наладить отношения с властью.

"Им же было сказано, что никто не посягает на собственность, наоборот, государство будет защищать собственность, даже если прежние законы были не очень справедливые. Но закон есть закон. Это тоже одно из правил. "Закон есть закон". Я представителям большого бизнеса сказал – это был откровенный честный разговор – прежние схемы должны прекратить свое существование. Законы должны быть гораздо более справедливые, а бизнес должен нести большую социальную ответственность", — сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime

По его словам, подавляющее большинство представителей бизнеса "вписались в эти правила", однако были и те, кому новые нормы не понравились. "Это не понравилось тем, кто зарабатывает свои миллионы и миллиарды не благодаря своим талантам бизнесмена, а благодаря умению наладить отношения с властью. Этим не понравилось. Но это единицы", — пояснил Путин.