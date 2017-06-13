Центробанк проводит взвешенную денежно-кредитную политику, заявил Путин

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Центральный банк РФ проводит очень взвешенную монетарную политику, и это находит понимание и поддержку у международных финансовых организаций, в том числе со стороны Международного валютного фонда (МВФ), заявил президент РФ Владимир Путин.

"Центральный банк проводит очень взвешенную монетарную политику, и это находит понимание и поддержку у международных финансовых организаций, в том числе со стороны МВФ", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Он напомнил, что Россия погасила не только свой долг перед МВФ, но и долги всех бывших республик Советского Союза, в том числе долг Украины в размере 16 миллиардов долларов.

По словам Путина, МВФ положительно оценивает денежно-кредитную политику ЦБ РФ.

"А о кредитно-денежной политике — мы в контакте с госпожой Лагард (Кристин Лагард, глава МВФ – ред.), с другими коллегами из МВФ, мы их информируем о том, что мы делаем, слушаем их рекомендации, и мне хорошо известно, как руководство МВФ оценивает политику Центрального банка России, оценивает положительно", — добавил российский лидер.