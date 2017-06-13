США смогут оплачивать расходы в рамках потолка госдолга до сентября

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Правительство США сможет оплачивать государственные расходы в рамках потолка госдолга до начала сентября, заявил в понедельник министр финансов Стивен Мнучин.

Вместе с тем, выступая на слушаниях в конгрессе США, он призвал к скорейшему принятию законопроекта о потолке госдолга.

"Мы можем финансировать работу правительства до начала сентября", — сказал он.

В случае если законодатели не смогут в необходимые сроки принять решение о повышении потолка госдолга, правительство будет вынуждено прекратить свою работу до одобрения соответствующего законопроекта. Это будет означать, что сотрудникам федерального правительства придется уйти в неоплачиваемые отпуска, а на месте будут оставаться только те чиновники, присутствие которых на работе необходимо для обеспечения национальной безопасности.