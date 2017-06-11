Катар привержен сделке ОПЕК+, заявил министр энергетики страны

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Катар привержен выполнению своих обязательств по соглашению стран ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), несмотря на происходящие вокруг страны события, заявил министр энергетики и промышленности Катара Мохаммед бен Салех ас-Сада.

"Обстоятельства в регионе не должны мешать Катару соблюдать свои международные обязательства по сокращению добычи нефти", — цитирует агентство Рейтер заявление ас-Сады.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Аравийские монархии прекратили всякое сообщение с Катаром и велели своим подданным покинуть территорию страны. Ряд других стран впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Доха заявила, что не будет принимать ответных мер.