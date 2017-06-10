Выставку ЭКСПО-2017 в Астане уже посетили более 10 тысяч человек

Зал для конференций в ЭКСПО-2017 в Астане

Зал для конференций в ЭКСПО-2017 в Астане

АСТАНА, 10 июн — РИА Новости. Более 10 тысяч человек уже посетили международную специализированную выставку ЭКСПО, открывшуюся в субботу в столице Казахстана, сообщил председатель правления национальной компании "Астана Экспо-2017" Ахметжан Есимов.

"На 14.00 (11.00 мск) выставку посетили 9 832 человека, с каждым часом поток людей увеличивается. Уже на 15.00 (12.00 мск) более 10 тысяч человек посетили выставку", — сказал Есимов на пресс-конференции.

Он отметил, что особое внимание уделяется безопасности. "Приняты все меры для того, чтобы обеспечить безопасность", — подчеркнул Есимов.

По его словам, продано 1,3 миллиона билетов, организаторы ожидают, что к сентябрю число посещений выставки достигнет 5 миллионов.

Международная выставка "ЭКСПО-2017" пройдет в Казахстане с 10 июня по 10 сентября. В рамках мероприятия будут продемонстрированы новейшие достижения науки в сфере развития "зеленой" энергетики. В выставке принимают участие более 100 стран, запланировано около 3 тысяч деловых мероприятий. Казахстан стал первым государством на постсоветском пространстве, получившим право провести подобную выставку.