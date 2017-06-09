Фунт провалился, не выдержав парламентских выборов в Великобритании

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс британского фунта в пятницу провалился почти к двухмесячному минимуму к доллару и семимесячному – к евро на фоне неопределенных итогов выборов в парламент Великобритании. Рубль также укрепил свои позиции к фунту, свидетельствуют данные торгов.

К 18.54 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался на 1,61% - до 1,2744 доллара, к евро - на 1,45%, до 1,1388 евро. На Московской бирже фунт к этому часу дешевел на 1,05 рубля - до 72,56 рубля.

Динамика

Всеобщие выборы в парламент Великобритании состоялись в четверг, 8 июня. В настоящее время подсчитаны результаты в 649 из 650 выборных округов. Консерваторы пока получили 318 мандатов, лейбористы — 261, либерал - демократы — 12, Шотландская национальная партия — 35, остальные партии — 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров, что означает появление "подвешенного" парламента.

Основное падение фунта к доллару и евро на форекс пришлось еще на экзит-полы, когда поступили первые разочаровывающие предварительные результаты британских выборов. Британская валюта опускалась до 1,2631 доллара и 1,1289 евро - минимумов с середины апреля и с середины ноября 2016 года соответственно.

Далее в течение дня по мере поступления новостей из Великобритании фунт выправлял утраченные позиции. Этому, в частности, способствовали сообщения, что демократы из Северной Ирландии уже выразили готовность сформировать коалиционное правительство.

Курс фунта к рублю отражал колебания британской валюты к доллару на форекс, сократив провал с 1,35 рубля до 1,05 рубля к вечеру.

Прогнозы

Британская валюта будет подвержена рискам понижения в свете возросшей неопределенности, считает Андрей Диргин из компании "Альфа-Форекс".

"Усугубляет ситуацию тот факт, что уже скоро должны начаться переговоры с ЕС в рамках Brexit. Но пока вести эти переговоры некому. Из Европы уже начали доноситься сомнения в том, что процесс обсуждения условий выхода будет запущен вовремя", - отметил он.

В подвешенном состоянии остается слишком много вопросов, и нет гарантий того, что правительство, которое начнет переговоры, будет их и завершать, рассуждает Джон Харди из Saxo Bank.

"Более того, мы даже не знаем, как будет выглядеть правительство и кто будет лидером. Можем ли мы увидеть еще один референдум по окончательному варианту сделки? И как ЕС оценивает ситуацию со своей стороны? Учитывая все эти вопросы, на которые пока нет ответов, мы видим риски ослабления стерлинга как против евро, так и против доллара", - добавил он.