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Экономика

Триллион сверху: российский бюджет пополнит дорогая нефть

19:0309.06.2017
(обновлено: 19:33 09.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкМонеты РоссииМонеты России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Госдума 9 июня одобрила в первом чтении поправки в закон о федеральном бюджете России на 2017 года. В главный финансовый документ страны заложили более позитивные показатели — в первую очередь, ВВП в объеме 92,9 триллиона рублей — это почти на 6 триллиона больше, чем прогнозировали ранее.

Согласно документу, планируемые расходы казны вырастут на 362 млрд рублей (до 16,603 триллиона), а ожидаемые доходы — на 1,191 триллиона (до 14,679 триллиона рублей).

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Госдума одобрила в первом чтении поправки в бюджет 2017 года

Предполагается, что дополнительный триллион рублей в бюджет принесет более высокая, чем прогнозировалось, цена на нефть.

"Рост доходов связан с ростом нефтегазовых доходов на 719 миллиардов рублей, что обусловлено более высокими ценами на нефть", — пояснил глава Минфина Антон Силуанов.

Устойчив к перепадам

Таким образом, дефицит бюджета будет снижаться быстрее – до 2,1% ВВП вместо прогнозировавшихся ранее 3,2%.

При этом ненефтегазовый дефицит сократится до 8,4% ВВП – самого низкого показателя за последние девять лет.

Как отметил Силуанов, этот показатель, посчитаннный без учета доходов от нефти и газа, явно свидетельствует о том, что cейчас российский бюджет весьма устойчив к различным перепадам внешнеэкономической конъюнктуры.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на первом Московском финансовом форуме
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов на первом Московском финансовом форуме

В ведомстве объяснили, что показатель удалось улучшить за счет "хороших поступлений от акцизов на алкоголь, табачную продукцию и нефтепродукты". По оценкам главы Минфина, общий прирост поступления акцизов составит 135 млрд рублей.

Силуанов, впрочем, отметил, что безопасный для бюджета ненефтегазовый дефицит должен составлять 5-6% ВВП.

Дополнительные доходы

По данным министерства, в январе-апреле этого года фактическая средняя цена Urals составила $51,84.

Изначально в трехлетнем бюджете на 2017-2019 годы была заложена цена нефти в $40 за баррель. В 2017 году она, как ожидается, составит, $45,6 за баррель, что и заложено в бюджет.

Что касается среднесрочных перспектив — здесь финансовые власти решили проявить умеренный консерватизм. В бюджете на 2018-2020 годы цену нефти сохранят на уровне в $40 за баррель. Цены выше для ориентира брать неправильно — это влечет за собой дополнительные риски, посчитали в Минфине.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДобыча нефти в Ямало-Ненецком автономном округе
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Добыча нефти в Ямало-Ненецком автономном округе

Предполагается, что доходы бюджета будут выше и за счет роста экономики – в Минфине ожидают, что в 2017 году рост российского ВВП составит не 0,6%, как предполагалось ранее, а все 2%. Аналитики, впрочем, считают эти оценки завышенными. Так, по мнению, экспертов ВШЭ, Минэкономразвития преувеличивает потенциал роста российской экономики на 0,5 процентного пункта.

Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Shell ожидает цены на нефть в 2017 году на уровне $50

Излишний оптимизм?

По майским оценкам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), российская экономика в этом году сумеет показать рост на уровне не более 1,2%, в МФВ ожидают 1,4% роста в 2017-2018 годах.

На то, что заложенный в бюджет показатель экономического роста излишне оптимистичен, указывает и советник генерального директора по макроэкономике "Открытие Брокер" Сергей Хестанов.

"В Минфине исходят из того, что цены на нефть останутся достаточно высокими, но более скромный экономический рост на уровне 1,4% выглядит гораздо более реалистично", — считает аналитик.

© Fotolia / Romolo TavaniРост экономики
© Fotolia / Romolo Tavani
Рост экономики

Рекордно низкая инфляция

Корректировке подвергся и другой важный показатель – заложенный в бюджет уровень инфляции сократили с прогнозируемых 4% до 3,8%. Цифра не вызывает сомнений, учитывая то, что ЦБ довольно быстро опустил инфляцию с небес на землю.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Набиуллина рассказала, почему важна низкая инфляция

В мае уровень инфляции в России в годовом выражении составил 4,1%. оказавшись буквально в шаге от намеченного ранее Центральным банком целевого ориентира в 4%. Нынешнего уровня показатель достиг впервые за многие годы. Последние 20 лет в России инфляция составляла 7-8% в год, а в кризисные периоды цифры были двузначными.

"Темпы роста инфляции в России снижаются опережающими темпами", этому способствует стабильность рубля и адекватная денежно-кредитная политика Банка России", — отметила замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

Хестанов, впрочем, указывает на то, что низкая инфляция – это, конечно, хорошо, но не ценой "удушения" широких секторов экономики.

"Например, выбирая между лишним процентным пунктом снижения инфляции и лишним процентным пунктом падения экспорта, лучше пожертвовать инфляцией", — отмечает эксперт.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЭлектронное табло курса валют и вывеска на историческом здании Московского международного торгового банка на улице Кузнецкий мост
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Электронное табло курса валют и вывеска на историческом здании Московского международного торгового банка на улице Кузнецкий мост

Приемлемый рубль

Среднегодовой курс рубля, заложенный в бюджет, составит 64,2 рубля за доллар. Аналитики указывают: при нынешних ценах на нефть для большинства крупных российских экспортеров — это минимально необходимый курс рубля.

"Ослабление рубля до уровня 64 рубля за доллар не вызовет радикального роста цен в магазинах. Это вполне приемлемый уровень", — уверяет Хестанов.

По его мнению, курс рубля на уровне 64-68 рублей за доллар был бы для российской экономики еще более благоприятным – не только для экспортеров, но и для российских производителей, которые реально конкурируют с импортом. 

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