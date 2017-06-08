"Гриндекс" вложит в производство в Ульяновской области миллиард рублей

КРАСНОГОРСК, 8 июн — РИА Новости. Компания "Гриндекс" вложит более 1 миллиарда рублей в завод по производству противоопухолевых препаратов в Ульяновской области, сообщил губернатор региона Сергей Морозов.

"Компания "Гриндекс" планирует реализовать проект по производству цитостатических лекарственных средств полного цикла, включая производство активных субстанций для фармацевтики. Данный проект внесет вклад в дальнейшее развитие программы импортозамещения. Объем инвестиций в проект составит более 1 миллиарда рублей", — сказал Морозов, выступая на втором Форуме социальных инноваций регионов.

По его данным, общий инвестиционный портфель Ульяновской области составляет 208 миллиардов 400 миллионов рублей, общая численность рабочих мест, предполагаемая к созданию в ходе реализации всех проектов, — около 34 тысяч. Он отметил, что в настоящее время в стадии активной реализации находятся 66 проектов с общим объемом инвестиций 79,9 миллиарда рублей.

Второй Форум социальных инноваций регионов проходит 8-9 июня в подмосковном Красногорске. Цель форума — оказать содействие развитию социальной инфраструктуры в России и улучшению качества жизни различных категорий населения в стране.

Первый Форум социальных инноваций регионов прошел в 2015 году в Омске и объединил участников из 75 регионов России, среди которых были представители органов власти, научного сообщества, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-структур. По итогам работы форума делегаты выработали рекомендации по совершенствованию законодательства и эффективной реализации органами исполнительной власти социальной политики государства.