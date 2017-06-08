Минфин предложил регулировать криптовалюты как "иное имущество"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Минфин РФ предлагает регулировать криптовалюты как "иное имущество", сообщил журналистам замглавы министерства Алексей Моисеев.

"Есть предложение, которое мы сейчас рассматриваем, определить биткоины как "иное имущество", вообще криптовалюты. Есть такое у нас понятие в Гражданском кодексе", — сказал он.

Моисеев пояснил, что если называть криптовалюту деньгами, то потребуется валютный контроль. "И непонятно, зачем он нужен, потому что это не является иностранной валютой. Мы сейчас работаем в этом направлении, оно кажется нам перспективным в этой части", — добавил Моисеев.

Замглавы Минфина также указал на необходимость идентификации покупателей криптовалюты. "Если вы хотите купить финансовый продукт, вы должны показать паспорт, заполнить договор, написать, что вы не являетесь американским налогоплательщиком. То же самое должно быть и здесь", — сказал Моисеев.

Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в мае сообщила, что Банк России через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, как цифрового товара. Сейчас в РФ действует запрет на выпуск денежных суррогатов. Все больше стран открывают свои рынки для криптовалют, и в России тоже надо ввести аккуратное регулирование биткоина, так как это предоставляет колоссальные возможности, считает глава Сбербанка Герман Греф.