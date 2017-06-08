Еврокомиссия заявила о необходимости выдать Греции очередной транш кредита

БРЮССЕЛЬ, 8 июн – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия (ЕК) считает, что Греции необходимо выдать очередной транш кредита, так как неопределенность, вызванная задержкой в перечислении денег, уже начала отрицательно влиять на экономику страны, сообщил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис на пресс-конференции в четверг.

Очередная программа финансовой помощи Греции со стороны иностранных кредиторов заработала в 2015 году, ее объем — до 86 миллиардов евро кредитов. Цель программы — восстановление экономики страны и доверия к ней инвесторов, чтобы Греция смогла вернуться к полноценному самостоятельному рыночному финансированию своих нужд. Это уже третья с 2010 года программа, предыдущие две не смогли полностью достичь цели и, следовательно, завершиться в срок, эти программы пришлось так или иначе дополнять.

"Мы считаем, что Греция выполняет свои обязательства (в рамках программы финпомощи — ред.). Мы считаем, что пришло время следующему траншу, потому что неопределенность уже начала негативно влиять на экономику Греции, а объективных причин для этого нет. Мы считаем важным завершить вторую оценку и продвинуться в перечислении следующего транша", — сказал он.

В рамках третьей программы финпомощи вот уже несколько месяцев никак не может завершиться вторая оценка представителями кредиторов выполнения страной требований, заложенных в эту программу финпомощи, включая имплементацию болезненных реформ. ЕК заявляет, что Греция выполнила свои обязательства, но без официального завершения второй оценки перечисление денег невозможно.

Греции необходим новый транш кредита уже в ближайшие недели, чтобы выплатить в июле долги перед ЕЦБ и прочими кредиторами на сумму около 7,5 миллиарда евро.