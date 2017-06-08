Рост цен на фрукты и овощи начал замедляться, заявили в МЭР

МОСКВА, 8 июн — РИА НовостиРост. Минэкономразвития РФ отмечает начало замедления роста цен на плодоовощную продукцию в России и ожидает продолжения этой тенденции в последующие месяцы, говорится в его мониторинге "Инфляционная картина в мае 2017 года".

"Ожидаемое замедление темпа роста цен на плодоовощную продукцию все же наметилось и, вероятно, продолжится в последующие месяцы. Так, по недельным данным, среднесуточный прирост цен замедлился до 0,18% на первой неделе июня с 0,25% в начале мая", — говорится в материалах.

При этом общая инфляция в мае сохранилась на уровне 4,1% в годовом выражении, что несколько выше оценки, сделанной Минэкономразвития России месяцем ранее, отмечается в мониторинге.

Основной причиной такого отклонения, по данным министерства, стала как раз прежняя динамика цен на плодоовощную продукцию — рост цен на нее ускорился с минус 3,1% в годовом выражении в апреле до 2% в мае, что обусловлено нетипично холодной погодой в апреле-мае и, соответственно, задержкой в поступлении раннего урожая.

Значительный вклад в удорожание плодоовощной продукции в мае, как и в апреле, внес рост цен на картофель и овощи "борщевого набора" (овощи за исключением огурцов и помидоров) – на 30,7% и 21,6% соответственно. Сохранению динамики прошлого месяца способствовало несколько факторов: с одной стороны, низкие запасы продукции, а с другой – низкие объемы раннего урожая из-за холодной весны.

На тепличные овощные культуры (огурцы и помидоры) цены, наоборот, заметно снизились – минус 18% против роста на 1,6% месяцем ранее. Однако это не смогло в полной мере компенсировать рост цен на остальные овощи.