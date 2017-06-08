В ЦБ рассказали, когда заработает новый механизм санации банков

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Новый механизм санации банков РФ через Фонд консолидации может заработать в конце июля, сообщил зампред Банка России Василий Поздышев в интервью РИА Новости.
В мае был принят закон о создании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), формируемого за счет средств Банка России для финансирования санации банков в рамках мероприятий по предупреждению их банкротства. Закон предполагает создание ФКБС из денежных средств ЦБ и управляющей компании, которая будет действовать от имени регулятора, в том числе принимать меры по предупреждению банкротства и урегулированию обязательств санируемых банков, осуществлять инвестиции в их капитал. По завершении санации предполагается продажа банков новому владельцу на проводимом ЦБ открытом аукционе.
Сейчас на счетах фонда нет выделенных средств, они будут зачислены по решению ЦБ при первом решении о санации. ЦБ предполагает, что речь пойдет о новых санациях, уточнил Поздышев. По его словам, штат управляющей компании фонда планируется небольшой — около 25 человек.
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