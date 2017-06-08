В ЦБ рассказали, когда заработает новый механизм санации банков

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Новый механизм санации банков РФ через Фонд консолидации может заработать в конце июля, сообщил зампред Банка России Василий Поздышев в интервью РИА Новости.

"Мы планируем, что это произойдет к концу июля. Это, конечно, оптимистичные прогнозы", — сказал зампред ЦБ.

В мае был принят закон о создании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), формируемого за счет средств Банка России для финансирования санации банков в рамках мероприятий по предупреждению их банкротства. Закон предполагает создание ФКБС из денежных средств ЦБ и управляющей компании, которая будет действовать от имени регулятора, в том числе принимать меры по предупреждению банкротства и урегулированию обязательств санируемых банков, осуществлять инвестиции в их капитал. По завершении санации предполагается продажа банков новому владельцу на проводимом ЦБ открытом аукционе.

"Фонд консолидации, по сути, это обособленный набор счетов на балансе Банка России. Решение совета директоров Банка России по определению отдельных наборов счетов на балансе Банка России было принято 18 мая и утверждено Национальным финансовым советом 26 мая, так что уже можно говорить о создании Фонда консолидации банковского сектора", — отметил Поздышев.

Сейчас на счетах фонда нет выделенных средств, они будут зачислены по решению ЦБ при первом решении о санации. ЦБ предполагает, что речь пойдет о новых санациях, уточнил Поздышев. По его словам, штат управляющей компании фонда планируется небольшой — около 25 человек.

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