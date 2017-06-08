"Нафтогаз" заявил, что готов вести переговоры с "Газпромом" только в Европе

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. "Нафтогаз" готов вести переговоры с "Газпромом" только на территории Евросоюза, сообщила пресс-служба компании.

Ранее зампред правления российской компании Александр Медведев заявил , что они готовы вступить в переговоры с Киевом по поставкам газа после 2019 года и пригласил украинских коллег приехать в Россию для переговоров.

"Переговоры между "Нафтогазом" и "Газпромом" невозможны в Москве с 2014 года… В то же время "Нафтогаз" остается открытым для обсуждений с "Газпромом" в Брюсселе или другом городе Европейского Союза", — ответили в компании на заявление Медведева.

"Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году остается открытым. В феврале президент Владимир Путин отмечал, что транзит газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.