Нефть дорожает на данных о снижении добычи в США

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в четверг утром на данных Минэнерго США о снижении добычи "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.23 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,75% — до 48,42 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,66% — до 46,02 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть растут, поскольку инвесторы отыгрывают данные Минэнерго США о добыче "черного золота" в стране. Так, по данным ведомства, добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 2 июня, снизилась на 0,25%, или на 24 тысячи баррелей в сутки, до 9,318 миллиона баррелей в сутки. При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 1,4 миллиона баррелей, составив 63,4 миллиона баррелей.

Однако в ходе торгов днем ранее нефть дешевела на 5%, поскольку трейдеры реагировали на данные о неожиданном росте ее запасов в США. Согласно данным министерства, коммерческие запасы нефти в стране за неделю увеличились на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,6% — до 513,2 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, полагали, что запасы снизились на 3,464 миллиона баррелей, или на 0,67% — до 506,436 миллиона баррелей.

По мнению аналитика OptionsXpress в Сиднее Бена Ле Бруна (Ben Le Brun), которое приводит агентство Рейтер, на текущий момент нефть торгуется вблизи низких уровней. В то же время, ситуация осложняется тем, что впереди важные политические и экономические события, которые также могут оказать влияние на ход торгов, отметил он.

Позднее в четверг состоятся всеобщие выборы в парламент Великобритании, заседание ЕЦБ, а также выступление экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате по делу о "вмешательстве РФ" в выборы США.

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