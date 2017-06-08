Товарооборот между Россией и Китаем в мае вырос на 20,2%

ПЕКИН, 8 июн — РИА Новости, Жанна Манукян. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам мая текущего года в долларовом эквиваленте вырос на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Общий объем двусторонней торговли в мае составил 7,66 миллиарда долларов против 6,11 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. Китайский экспорт в Россию в мае составил 3,76 миллиарда долларов, а импорт из России — 3,89 миллиарда долларов.

В целом с января по май объем двусторонней торговли вырос на 26,1% — до 32,39 миллиарда долларов, при этом китайский экспорт в РФ за пять месяцев вырос на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт из РФ — на 30%.

По итогам 2016 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,2%, составив 69,525 миллиарда долларов: китайский экспорт в Россию вырос на 7,3%, до 37,297 миллиарда долларов, а импорт из России упал на 3,1% — до 32,228 миллиарда долларов.