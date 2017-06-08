СМИ узнали, когда в России беспилотники займутся доставкой товаров

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. До 2025 года интернет-магазины в России могут освоить доставку товаров покупателям с помощью беспилотных летательных аппаратов, говорится в проекте Стратегии развития электронной торговли в России, подготовленной Минпромторгом и Сбербанком. Об этом пишут "Известия".

"Минпромторг совместно со Сбербанком формирует Стратегию развития электронной торговли в России на 2017-2018 годы и на период до 2025-го, с проектом которой ознакомились "Известия". В документе констатируется, что в стране должна появиться и функционировать логистическая инфраструктура, которая позволит доставлять товары из интернет-магазинов по разумной цене и в срок до трех суток", — сообщает издание.

Так, согласно "Известиям", в документе отмечается, что для решения проблем логистики необходимо государственное стимулирование и специальные программы: "развитие технологий и методов доставки, автоматизация и снижение себестоимости (дирижабли, дроны, 3D-принтеры и прочее)".

В Сбербанке, комментируя это предложение, газете рассказали, что приоритетами стратегии более оперативной доставки товаров должна стать реализация комплекса мер государственной поддержки развития логистики.

В пресс-службе "Почты России" газете сообщили, что принимают участие в обсуждении Стратегии развития электронной торговли, подчеркнув, что "документ требует доработки в части создания необходимых для граждан сервисов по развитию интернет-торговли, включая качественную логистику".