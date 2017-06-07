Нефть Brent обновила ценовой минимум с 5 мая

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают падать в среду вечером; нефть марки Brent впервые с 5 мая опустилась ниже отметки в 48 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.30 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,89% — до 48,17 доллара за баррель. Ранее она опускалась до 47,98 доллара за баррель — минимума с 5 мая. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 4,84% — до 45,86 доллара за баррель.