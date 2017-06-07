Россия подписала многостороннюю конвенцию против ухода от уплаты налогов

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия присоединилась к многосторонней конвенции, которая позволит применять в реальной практике нормы международных договоров по предотвращению ухода от налогообложения прибыли, сообщил в среду Минфин РФ.
Заключение конвенции предусмотрено последним, пятнадцатым, пунктом плана по противодействию уходу от уплаты налогов — BEPS, реализуемого международным сообществом с 2013 года.
"Необходимость подобного документа была продиктована тем, что единообразное применение всеми участниками некоторых из разработанных в ходе реализации этого плана стандартов и мероприятий (противодействие гибридным схемам минимизации налогообложения, злоупотребление правом международных договоров, противодействие искусственному избежанию статуса постоянного представительства, разрешение споров) потребовало бы единовременного изменения более 3000 двухсторонних налоговых соглашений," — поясняет Минфин.
"Чтобы избежать подобной ситуации, чреватой длительными переговорами с неочевидным результатом, лидеры государств "Группы 20" одобрили подход, при котором участникам плана BEPS предложено сформировать многостороннее международное налоговое соглашение, направленное на интерпретацию и модификацию двухсторонних межправительственных налоговых соглашений без внесения изменений в каждое из них", — отмечается в сообщении. Новая конвенция после вступления в силу является наиболее быстрым способом изменения существующих двухсторонних налоговых соглашений. Ее правовой статус позволяет модифицировать ранее заключенные международные договоры и применять их уже с учетом новых норм и стандартов.
Для РФ многосторонняя конвенция вступит в силу после ее ратификации палатами Федерального собрания.