Уволен "с волчьим билетом": в России создадут единый реестр коррупционеров

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российские чиновники и сотрудники правоохранительных органов, уволенные за коррупционные правонарушения (предполагающие, в том числе, и уголовную ответственность), теперь окажутся едином реестре – предполагается, что вносить их туда будут бывшие работодатели. Законопроект о создании единого реестра коррупционеров Госдума приняла 7 июня в третьем чтении, теперь его должны одобрить в Совете Федерации.

В список будут включать отстраненных от службы в связи с утратой доверия за коррупцию высших государственных чиновников, сотрудников прокуратуры, Следственного комитета и органов внутренних дел, таможенников и работников пожарной службы, военных, государственных и муниципальных служащих.

Под поправки также попадают государственные гражданские и муниципальные служащие, работники Центробанка, должностные лица госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Авторы законопроекта уверены: черный список позволит своевременно вычислять кандидатов на государственную и муниципальную службу, которым есть, что скрывать.

Кирпичик в системе

В Национальном антикоррупционном комитете признают, что реестр полностью не решит проблему, но станет очередным "кирпичиком" при строительстве системы противодействия коррупции. Реестр не будет публичным — он предназначен только для использования госслужбами.

"Сейчас многие кадровые службы госорганов не могут получить информацию, как и по какой причине сотрудник был уволен из правоохранительных органов, с государственной службы", — говорит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

По его словам, предлагаемая мера носит практический характер, так как упрощает работу кадровых служб, избавляя их от необходимости обращаться к нескольким источникам информации. Кроме того, эта мера и профилактическая.

"В СССР была такая поговорка – "будешь уволен с волчьим билетом" — отмечает Кабанов, — то есть у людей появляется ощущение, что они будут ответственны за свои коррупционные деяния".

Двойной контроль или профанация

Раз речь идет о коррупционных правонарушениях, в реестр попадет тот, кто будет привлечен к ответственности, указывает Дмитрий Жирков, председатель Правления Общероссийской общественной организации "Безопасное Отечество", член экспертного совета комитета по безопасности и противодействия коррупции Госдумы. Если человек замешан в коррупции, он не должен вновь попасть на работу в государственные органы.

С другой стороны, по его мнению, сейчас, в распоряжении кадровиков госслужб достаточно инструментов для проверки таких людей. Если человек уже привлечен к ответственности, он состоит в специальной информационной базе, куда попадает автоматически.

"Есть специализированный информационный центр, куда правоохранительные органы направляют данные о правонарушениях. Для чего создавать еще один список – не совсем понятно. На мой взгляд, это лишняя трата денег, и ресурсов", — считает Жирков.

Пожизненный запрет, а не реестр

В том, что наличие такого реестра может кардинально изменить ситуацию к лучшему сомневается и член Совета Федерации Николай Власенко. По его мнению, необходимости в таком ресурсе нет, ведь информация о подобных правонарушениях не может быть скрыта.

В любом серьезном государственном учреждении служба безопасности и служба персонала обязательно будет выяснять, как человек себя проявил на предыдущем месте работы", — говорит Власенко.

По мнению сенатора, гораздо более действенным инструментом отсечения коррупционеров от работы в госорганах был бы прямой запрет занимать административные должности. Сейчас решение о запрете о запрете на профессию принимает суд, и как правило, он носит краткосрочный характер – два-три года, максимум пять лет.

"Нужен закон о том, что человек, хоть раз вовлеченный в коррупционные схемы, получает пожизненный запрет на работу в госслужбе", — заключил Власенко.

По подсчетам Минтруда (ведомство подготовило и внесло в Думу законопроект еще в 2015 году) из федеральных госорганах, органов исполнительной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления в 2012-2015 годах в связи с утратой доверия уволили около 1200 человек.