В Кувейте заявили о приверженности Катара сделке ОПЕК

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук сообщил о приверженности Катара сделке стран-членов ОПЕК и не входящих в организацию государств (ОПЕК+), передает агентство Argus.

Кувейт выступает посредником для урегулирования ситуации между Катаром и рядом арабских стран. Страна пытается урегулировать конфликт между Катаром и его соседями по региону после того, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет и некоторые другие страны разорвали дипотношения с Дохой из-за "поддержки террористических организаций".

Катар в рамках сделки ОПЕК+ пообещал сократить объем добычи нефти на 30 тысяч баррелей в сутки с базовой отметки в 650 тысяч баррелей в день. Страна, по словам аль-Марзука, "привержена решению сократить производство".

"Хотя Катар в первую очередь является производителем газа, и его вклад в сделку по сокращению добычи нефти мал, уход страны от соглашения вызвал бы более широкие опасения по поводу единства внутри ОПЕК", — отмечает агентство.

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В конце мая срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.