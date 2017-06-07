Сенат США в среду может вынести на голосование новые санкций против России

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Новые санкции против России могут вынести на процедурное голосование в сенате США уже в среду, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла.

По словам Макконнелла, новые меры могут быть внесены в процедурное голосование по санкциям против Ирана, назначенное на среду. Макконнелл не сказал, какие меры это могут быть.

Процедурное голосование не означает принятия санкций, которые должен затем окончательно одобрить сенат, прежде чем их рассмотрит палата представителей. Законопроект может вступить в силу в случае принятия обеими палатами конгресса и подписания президентом.

Ранее газета Washington Post сообщала, что группа сенаторов США от обеих партий попытается в ближайшее время кодифицировать новые санкционные меры против России.

Сенаторы хотят включить санкции против России в другой законопроект, который напрямую с ними не связан — по санкциям против Ирана. Это делается для того, чтобы было проще провести санкции, кодификации которых противится Белый дом. Предыдущая администрация Барака Обамы, которая вводила санкции против России, не хотела, тем не менее, чтобы санкции приняли характер закона, одобренного конгрессом. Формальная кодификация санкций мешает администрации менять их, в том числе расширять и отменять.

В сенате сейчас рассматривается несколько законопроектов о санкциях против России с неясными шансами на принятие. Сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин предложили законопроект о санкциях против оборонного, разведывательного и энергетического секторов экономики РФ. Сенатор Линдси Грэм во главе группы коллег предложил законодательно запретить президенту снимать санкции с России. Сенаторы Майк Крэпо и Шеррод Браун предложили формальную кодификацию существующих санкций администрации против РФ, чтобы затруднить их возможную отмену в будущем.

Лидер республиканцев Митч Макконнелл и лидер демократов Чак Шумер обсуждают возможность частичного включения этих инициатив в законопроект по Ирану, уточняет Washington Post.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. США и ЕС ввели против России ряд санкций, Россия ответила собственными контрмерами.