Дворкович прокомментировал ситуацию с "ВИМ-Авиа"

СКОЛКОВО, 7 июн — РИА Новости. Правительство РФ взаимодействует с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", рассчитывает, что компания справится со сложностями, задержки рейсов постепенно устраняются, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

По его словам, "ВИМ-Авиа" готова платить за фрахт судов, проблема не в ликвидности, а только в наличии самолетов, доступных для полетов.

"Рынок непростой, довольно жесткий сейчас, поэтому авиакомпаниям непросто. Тем не менее, стараемся сейчас найти приемлемое решение. Рассчитываем, что компания выйдет из сложностей. По крайней мере, постепенно задержки устраняются ", — сказал Дворкович.

"Компания готова платить деньги за фрахт. То есть это не вопрос ликвидности, а вопрос наличия самолетов, которые доступны для полетов. Мы (правительство — ред.) взаимодействуем с ними", — добавил вице-премьер.

В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием самолетов с технического обслуживания. Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку по факту массовых задержек рейсов, а глава Колымы Владимир Печеный пожаловался на авиакомпанию в Росавиацию. В прошлый четверг компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня, чтобы стабилизировать ситуацию.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько ранее в среду заявил, что перевозчик не рассчитал своих возможностей, нарастив объем пассажиропотока за первые пять месяцев 2017 года более чем в три раза. По его словам, ведомство держит под контролем ситуацию с перевозками "ВИМ-Авиа".