Югра считает перспективным сотрудничество со странами Африки в сфере IT

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июн — РИА Новости. Югра считает перспективным возможное сотрудничество региона и стран Африки в области развития высокотехнологичных и образовательных программ, а также в сфере IT, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

"Мне очень хотелось бы, чтобы вы нашли возможным использовать нашу площадку форума для развития регионов в IT сфере. Мы создаем условия, чтобы сотрудничество формировалось и на IT направлениях и других отраслях экономики, начиная от туризма и заканчивая любой другой отраслью экономики, которая заинтересует бизнес партнеров со стороны африканских государств", — сказала Комарова на рабочей встрече с дипломатическим корпусом стран Африки.

Губернатор подчеркнула, что Югра — регион, где рады любому доброму предложению и слову.

"Мы видим перспективность возможного сотрудничества в развитии высокотехнологичных и образовательных программ", — добавила Комарова.

В свою очередь, министр госслужбы и управления Южно-Африканской республики Фэйт Мутхамби отметила на брифинге с журналистами, что их государству интересен опыт Югры в информационно-коммуникационных технологиях.

"Я побывала в вашем технопарке, и он мне показался очень интересным, и это один из тех проектов, который мы хотели бы позаимствовать у вас — это проект детского техно-парка, в котором детям прививается инновационные навыки, креативность, творческий подход к жизни на самых ранних ступенях развития", — сказала на подходе с журналистами Мутхамби.

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