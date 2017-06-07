Аэропорт Иваново станет международным

ИВАНОВО, 7 июн — РИА Новости. Воздушный грузо-пассажирский пункт пропуска через госграницу РФ будет создан в аэропорту Иваново (Южный), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.

"Распоряжение об установлении работающего на нерегулярной основе воздушного грузо-пассажирского многостороннего пункта пропуска через госграницу РФ в ивановским аэропорту принято правительством РФ 3 июня. Следующим этапом станет совместная работа Минтранса России с профильными федеральными ведомствами по проектированию технического оснащению аэропорта, реконструкции аэровокзала, а также организации пограничного, таможенного и других видов контроля", — сказал собеседник агентства.

Губернатор Ивановской области Павел Коньков поручил профильным ведомствам представить предложения по географии полетов, а также по развитию грузоперевозок. "Принятое российским правительством решение открывает для региона целый ряд перспектив. В целом, аэропорт сегодня готов к принятию международных рейсов: взлетно-посадочная полоса позволяет принимать самолеты практически всех типов. Соответствующая инфраструктура, а также удачное географическое расположение — наши преимущества. Всё это позволило добиться решения на федеральном уровне", — приводит пресс-служба слова Конькова.

Аэропорт "Иваново" — аэропорт федерального значения в городе Иваново. Он расположен в 7 километрах к юго-западу от центра города. В 2008 году аэропорт возобновил свою работу после масштабной реконструкции. Перестроена ВПП, благодаря чему сегодня аэропорт способен принимать самолеты с взлётной массой до 200 тонн, а также вертолёты всех типов. Из аэропорта осуществляются рейсы в Москву и Санкт-Петербург, открыты летние направления "Иваново — Сочи — Иваново", и "Иваново — Симферополь — Иваново".

Другие новости региона читайте здесь