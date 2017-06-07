Лидеры стран ШОС обсудят формирование большого Евразийского партнерства

Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане, где прошло заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане, где прошло заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Лидеры государств-участников ШОС на предстоящем саммите в Астане обсудят вопросы формирования большого Евразийского партнерства, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Именно эти вопросы формирования большого Евразийского партнерства с участием стран ЕврАзЭС, ШОС, АСЕАН и соответствующих китайских инициатив имеется в виду плотно обсудить", — сказал Ушаков журналистам.

Он отметил, что данная тема особенно актуальна на фоне недавнего международного форума в Пекине — "Один пояс — один путь".

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 8-9 июня Индия и Пакистан станут полноправными членами организации.