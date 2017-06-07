Курс катарской валюты упал до рекордно низкого значения за 11 лет

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Курс катарского риала на фоне разрыва рядом арабских государств отношений с Дохой продолжил опускаться и достиг рекордно низкого значения за последние 11 лет, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, в среду на спотовом валютном рынке за один доллар давалось 3,65 риала. Показатель во вторник был на одну сотую риала выше, что являлось антирекордом за последние восемь лет.

В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, прекратив с ним всякое сообщение. К ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы, Маврикий и Коморские острова.