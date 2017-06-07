Глава МЭР призвал аккуратно подходить к вопросу приватизации

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что к вопросу приватизации в России нужно подходить аккуратно, даже если речь идет о крупных активах и компании занимают доминирующее положение на рынке.

"К приватизации нужно подходить очень аккуратно, потому что если в какой-то сфере компания занимает доминирующее положение, и ее приватизировать, то от этого ситуация, скорее всего, даже не улучшится, ухудшится", — сказал министр журналистам в Госдуме по итогам выступления на правительственном часе.

По словам Орешкина, правительство сейчас работает над планом приватизации на 2017 год. "Как только будут готовы конкретные сделки, будем объявлять. Информация является чувствительной для рынка, поэтому любую такую информацию нужно объявлять своевременно", — добавил он.

При этом Орешкин отказался комментировать вопрос о сроках приватизации Совкомфлота.

На прошлой неделе первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов сообщил, что Россия близка к тому, чтобы начать размещение акций "Совкомфлота" в рамках приватизации.

В свою очередь, выступая на ПМЭФ 1 июня, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин высказал мнение, что весь нефтяной сектор в РФ должен быть приватизирован в ближайшие 7 лет. Затем помощник президента Андрей Белоусов заявил, что вопрос по дальнейшей приватизации нефтяных компаний, в том числе "Роснефти" и "Газпрома" в повестке на сегодняшний день не стоит.