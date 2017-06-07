"ЛокоТех" прогнозирует рост годовой выручки до 100 млрд рублей

МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Консолидированная выручка ООО "Локомотивные технологии" (Группа компаний "ЛокоТех") в 2017 году может вырасти до 100 миллиардов рублей с 92,7 миллиардов в 2016 году, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ООО "Локомотивные технологии" Алексей Белинский.

"Что касается роста выручки, то здесь все зависит от пробега локомотивов. Сейчас грузооборот растёт, поэтому мы ожидаем небольшого, но роста выручки. Если в прошлом году консолидированная выручка по РСБУ у нас была 92,7 миллиарда рублей, то в этом году мы ждем около сотни. Это совокупная цифра по всем контрактам компании, не только договору с ОАО "РЖД", — сказал Белинский.

АО "Желдорреммаш" находится под управлением ООО "Локомотивные технологии". Компания образована в 2009 году на базе Дирекции по ремонту тягового подвижного состава ОАО "РЖД" в рамках реализации структурной реформы на железнодорожном транспорте. Имеет 11 филиалов в России — 10 локомотиворемонтных заводов и инжиниринговый центр в Ярославле.

ООО "Локомотивные технологии" управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения.

В периметр группы управляемых активов входят ООО "ТМХ-Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "ТМХС-Лизинг", ООО "Торговый дом ТМХС", ООО "АВП Технология", ООО "ЛокоТех-Промсервис" и др. Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и более 90 сервисных депо по всей России.