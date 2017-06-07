МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. ООО "Локомотивные технологии" (Группа компаний "ЛокоТех") планирует стать резидентом ТОР "Комсомольск" и открыть там инжиниринговый центр, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор "ЛокоТех" Алексей Белинский.

"Мы собираемся открыть инжиниринговый центр в Комсомольске-на-Амуре и собираемся стать резидентом этого ТОРа, потому что у нас есть ряд инициатив с точки зрения инжиниринга и IT, которые хотелось бы продвигать не только для внутреннего потребления, но и для тех предприятий, которые сейчас на Дальнем Востоке строятся и развиваются. Если мы найдём рынок для запасных частей, для оборудования, которое делает наш завод в Уссурийске, мы, конечно, войдём и в другие ТОРы", — сказал Белинский.

Белинский отметил, что компания в настоящее время ведёт переговоры с китайскими коллегами с целью расширения рынка для своих дальневосточных предприятий. По его словам, российские заводы имеют конкурентное преимущество в стоимости рабочей силы и энергетических ресурсов.

"Помимо выполнения своей основной работы по модернизации и обслуживанию локомотивов, наши заводы выпускают запасные части. Нам, конечно, интересно диверсифицировать клиентскую базу, в том числе, на азиатском рынке. Но наша первая задача — обеспечить надёжность железнодорожного парка, задействованного в перевозке грузов на восточные порты", — отметил он.

ООО "Локомотивные технологии" управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения.

В периметр группы управляемых активов входят ООО "ТМХ-Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "ТМХС-Лизинг", ООО "Торговый дом ТМХС", ООО "АВП Технология", ООО "ЛокоТех-Промсервис" и др.

Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и более 90 сервисных депо по всей России.