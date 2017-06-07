"ЛокоТех" увеличит инвестиции в развитие заводов в 2017 году

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Объем инвестиций ООО "Локомотивные технологии" (Группа компаний "ЛокоТех") в развитие инфраструктуры и технологической базы заводов в 2017 году превысит миллиард рублей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Алексей Белинский.

"Сотни миллионов рублей инвестируются нами ежегодно — в этом году чуть больше, в прошлом году было чуть меньше. Что касается тех заводов, которые нам принадлежат, десяти заводов АО "Желдорреммаш", то в этом году мы инвестируем миллиард, а инвестпрограмма со сроком реализации до 2019 года — 1,374 миллиарда рублей", — сказал Белинский.

Эти средства будут направлены на модернизацию и повышение эффективности производственной деятельности заводов. При этом Алексей Белинский подчеркнул, что для решения проблемы высокой степени износа оборудования на локомотивах нужна государственная поддержка.

"Основная проблема надёжности парка заключается в том, что большое количество оборудования на локомотивах находится в изношенном состоянии. Изношенный узел не может работать безотказно. Тут требуются серьёзные инвестиции", — сказал Белинский.

Он отметил, что срок службы локомотивов составляет порядка 40 лет, в то время как оборудование подвижного состава требует замены раз в 15-20 лет.

ООО "Локомотивные технологии" управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения.

В периметр группы управляемых активов входят ООО "ТМХ-Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "ТМХС-Лизинг", ООО "Торговый дом ТМХС", ООО "АВП Технология", ООО "ЛокоТех-Промсервис" и др. Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и более 90 сервисных депо по всей России.