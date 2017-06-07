Белинский: локомотивный комплекс Дальнего Востока нуждается в господдержке

ООО "Локомотивные технологии" (Группа компаний "ЛокоТех") уже пять лет управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. Производственную базу предприятия составляют 10 локомотиворемонтных заводов и более 90 сервисных локомотивных депо по всей стране. Также "ЛокоТех" управляет инжиниринговым центром в Ярославле. О новых направлениях работы в России и планах развития бизнеса за рубежом рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании Алексей Белинский.
- Алексей Анатольевич, каковы планы "ЛокоТех" на год? Планируете ли рост выручки? Насколько вы думаете расшириться?
Что касается роста выручки, то здесь все зависит от пробега локомотивов. Сейчас грузооборот растёт, поэтому мы ожидаем небольшого, но роста выручки. Если в прошлом году консолидированная выручка по РСБУ у нас была 92,7 миллиарда рублей, то в этом году мы ждем около сотни. Это совокупная цифра по всем контрактам компании, не только договору с ОАО "РЖД".
- У вас есть конкуренты в России?
— Да, есть несколько компаний. Это сильные профессиональные ребята, которые обеспечивают сервисное обслуживание тех или иных серий локомотивов. Но такой широкой линейки серий тягового подвижного состава и мощной производственной базы как у нас, нет ни у кого, в этом смысле мы крупнейшие и уникальные в своем роде.
- Какие объемы инвестиций вы планируете вложить в строительство и модернизацию? Сколько средств было вложено в прошлом году?
- Какие основные проблемы необходимо решать, на ваш взгляд?
— Основная проблема надёжности парка заключается в том, что большое количество оборудования на локомотивах находится в изношенном состоянии. Изношенный узел не может работать безотказно. Тут требуются серьёзные инвестиции, которые вряд ли мы осилим в полной мере. РЖД, возможно, потребуется какой-то диалог с государством. Нужно корректировать тариф, чтобы справиться с высокой степенью износа оборудования на локомотивах. Локомотивы служат 40 лет, а оборудование — 15-20 лет. Нужно серьёзно инвестировать в поддержание заданных параметров надёжности техники, что послужит реализации пропускной способности в полной мере.
- А во что вы инвестируете?
— Мы инвестируем в средства механизации работы. Сотни миллионов рублей инвестируются нами ежегодно — в этом году чуть больше, в прошлом году было чуть меньше. Что касается тех заводов, которые нам принадлежат, десяти заводов АО "Желдорреммаш", то в этом году мы инвестируем свыше 1,3 млрд руб. со сроком реализации мероприятий до 2019 года.
- Где в основном вы берете деньги на развитие?
— Мы зарабатываем их. В каких-то случаях мы получали поддержку Минпрома в части субсидирования процентных ставок по кредитам.
- А другими инструментами не пробовали пользоваться? Облигациями, например?
— Мы думаем об этом. Но чтобы выпускать облигации, нужно накопить позитивную историю. Мы её копим, в частности, поэтому ведём отчётность по МСФО.
- Вы занимаетесь не только ремонтом и сервисом, но и лизингом. Какие планы у вас на 2017 год в этом секторе?
— У нас лизинг — это, скорее, вспомогательная отрасль. Это дополняет наш продукт. За рубежом очень востребованы комплексные решения. Например, какая-то страна на своей железной дороге решает модернизировать тяговый подвижной состав. Они ищут того, кто его выкупит, проведёт модернизацию с продлением срока службы и не просто сдаст его в аренду, а будет оказывать и услугу тяги. Получается такой комплексный проект.
- В каких странах компания работает за рубежом?
— Мы общаемся в основном с Ближним Востоком, с Северной Африкой. Кроме того, мы нацелены на Латинскую Америку. Мы присутствуем там, где есть некий микс совершенно разных производителей. Как правило, он есть там, где нет единой государственной сервисной компании, и наши услуги востребованы. Мы можем приходить, "брать" железнодорожный парк и восстанавливать его.
- Вернемся в Россию. Сейчас особе внимание уделяется Дальнему Востоку. А реализация экспортного потенциала невозможна без развития транспорта. Есть ли у вас интерес к этому региону?
- На Дальнем Востоке планируется реализовать два крупных проекта — международные транспортные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2". Вы хотели бы в них поучаствовать?
— Конечно. Наш ключевой партнёр, компания "Трансмашхолдинг", заинтересована в производстве подвижного состава для реализации крупных инфраструктурных проектов. А нам, сервисной компании, интересно его обслуживать. Мы верим, что перевозка железнодорожным транспортом из всего сухопутного транспорта наиболее экономически выгодна. Ничего лучше железной дороги человечество за последние двести лет не придумало.
- Вы заинтересованы в том, чтобы войти резидентом в территории опережающего развития (ТОР)?
— Мы собираемся открыть инжиниринговый центр в Комсомольске-на-Амуре. У нас есть ряд инициатив с точки зрения инжиниринга и IT, которые мы хотели бы продвигать для тех предприятий, которые сейчас на Дальнем Востоке строятся и развиваются. Мы надеемся войти в территорию особого экономического развития "Комсомольск".
Если найдём рынок для запасных частей, для оборудования, которое делает наш завод в Уссурийске, мы, конечно, войдём и в другие ТОРы. Все, что касается производства транспортных средств, в том числе в авиаотрасли, и в железнодорожном машиностроении, это в сфере охвата нашего комитета по транспортным средствам и компонентам "Деловой России" (Белинский является членом генерального совета "Деловой России" — ред.).
- Есть ли у вас планы выйти на китайский рынок?
— Мы видим потенциал для сотрудничества с китайскими коллегами в обслуживании и модернизации их техники на тех рынках, где они недостаточно крепко стоят на ногах. Рубль ослаб по отношению к доллару, и мы сейчас имеем конкурентное преимущество в плане стоимости рабочей силы и энергетических ресурсов, но о конкретных проектах говорить пока рано.