В Госдуму внесли законопроект об ограничении тарифов естественных монополий

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, направленный на ограничение тарифов естественных монополий, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Завышенные тарифы естественных монополий препятствуют инвестициям и убивают промышленность, а монополизированные отрасли вследствие постоянной государственной поддержки, наличия неэффективного менеджмента и раздутых структур, выполняют свои задачи декларативно и год oт года завышают тарифы в разы", — поясняют разработчики документа.

Законопроектом предлагается законодательно установить предельный уровень роста цен (тарифов) на товары (работы, услуги) естественных монополий, который не сможет превышать прогнозируемый уровень инфляции, положенный в основу формирования федерального бюджета. Такие предельные уровни должны устанавливаться при утверждении основных характеристик федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Предельный уровень цен (тарифов) является "важнейшей величиной, регулирование которой должно соответствовать порядку утверждения федерального бюджета, поскольку нельзя не отметить ключевую внутреннюю роль данных тарифов для бизнеса и населения", отмечают авторы законодательной инициативы. Действующий порядок, при котором данную величину определяет Федеральная антимонопольная служба, им "представляется необоснованным".

Правительство РФ законопроект не поддерживает, обращая внимание на отсутствие в финансово-экономическом обосновании к нему анализа возможных последствий с точки зрения влияния на доходы и расходы бюджетов бюджетной системы РФ. "Предлагаемые законопроектом изменения могут повлечь значительные по объемам дополнительные расходы федерального бюджета", — отмечается в заключении кабмина.

Помимо этого, предлагаемые изменения "не соответствуют предмету правового регулирования" Бюджетного кодекса, в который они вносятся, считает правительство. Отношения, которые возникают на товарных рынках РФ и в которых участвуют субъекты естественных монополий, в том числе вопросы госрегулирования цен (тарифов) на их товары (работы, услуги), регулируются законом "О естественных монополиях". Однако законопроект не предусматривает внесение изменений в данный закон. Кроме того, порядок государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) естественных монополий устанавливается также в ряде отраслевых законов ("О теплоснабжении", "Об электроэнергетике", "О водоснабжении и водоотведении" и других).