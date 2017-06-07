В Госдуму внесли законопроект об ограничении тарифов естественных монополий

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, направленный на ограничение тарифов естественных монополий, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Законопроектом предлагается законодательно установить предельный уровень роста цен (тарифов) на товары (работы, услуги) естественных монополий, который не сможет превышать прогнозируемый уровень инфляции, положенный в основу формирования федерального бюджета. Такие предельные уровни должны устанавливаться при утверждении основных характеристик федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Предельный уровень цен (тарифов) является "важнейшей величиной, регулирование которой должно соответствовать порядку утверждения федерального бюджета, поскольку нельзя не отметить ключевую внутреннюю роль данных тарифов для бизнеса и населения", отмечают авторы законодательной инициативы. Действующий порядок, при котором данную величину определяет Федеральная антимонопольная служба, им "представляется необоснованным".
Помимо этого, предлагаемые изменения "не соответствуют предмету правового регулирования" Бюджетного кодекса, в который они вносятся, считает правительство. Отношения, которые возникают на товарных рынках РФ и в которых участвуют субъекты естественных монополий, в том числе вопросы госрегулирования цен (тарифов) на их товары (работы, услуги), регулируются законом "О естественных монополиях". Однако законопроект не предусматривает внесение изменений в данный закон. Кроме того, порядок государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) естественных монополий устанавливается также в ряде отраслевых законов ("О теплоснабжении", "Об электроэнергетике", "О водоснабжении и водоотведении" и других).