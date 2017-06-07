Росавиация пригрозила авиакомпаниям отменой чартерных рейсов

УЛЬЯНОВСК, 7 июн — РИА Новости. Росавиация проведет в четверг совещание с представителями чартерных авиакомпаний и предупредит их о возможности отмены нерегулярных рейсов в случае массовых задержек, сообщил журналистам глава ведомства Александр Нерадько. При этом он пояснил, почему Росавиация пока не применяет такую меру к "ВИМ-Авиа".

В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. В прошлый четверг компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня, отметив, что 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться. На совещании в Ростуризме 7 июня представитель "ВИМ-Авиа" сообщил, что компания ожидает возвращения самолетов из ремонта в течение двух недель.

"У нас есть ряд чартерных авиакомпаний, и мы завтра с ними проводим совещание в Росавиации, где мы еще раз предупредим авиакомпании о том, что если будут такие массовые задержки рейсов, то нам придется объявить об этом пассажирам. Нам придется просто пойти на отмену нерегулярных рейсов", — сказал Нерадько журналистам.

Говоря о ситуации с "ВИМ-Авиа", он пояснил, что ведомство не имеет права из-за задержек рейсов ограничивать сертификат эксплуатанта. Также агентство не может рекомендовать компании пересмотреть маршрутную сеть и вообще график, потому что "Росавиации по законодательству запрещено вмешиваться в хозяйственную деятельность авиакомпании", добавил Нерадько.

"Тем не менее, мы обратили внимание авиакомпании на то, что их провозные емкости и парк воздушных судов не соответствуют их желаниям, еще 15 мая — до того, как начал развиваться этот кризис, — и рекомендовали сократить маршрутную сеть. Авиакомпания не так оперативно среагировала, и только после того, как лавинообразно стали нарастать задержки и отмены рейсов, она начала как-то реагировать", — сообщил он.

"После этого мы с ними встречались в конце мая, мы каждый день с ними работаем, и уже как мера — мы можем не подтверждать программу нерегулярных рейсов. Но, если мы это сделаем и не подтвердим, то все издержки тогда лягут на нас, тогда к нам придут туристы и скажут: "На каком основании?" А авиакомпания, я думаю, славирует, и скажет: "Да мы готовы вас перевести, это Росавиация так делает", — предположил он.