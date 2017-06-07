Глава МЭР прокомментировал данные СМИ о прогнозе с нулевым ростом пенсий

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Минэкономразвития РФ в своих долгосрочных прогнозах не закладывает нулевой рост пенсий, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на правительственном часе в Госдуме РФ.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на Минэкономразвития опубликовала прогноз, по которому до 2035 года предполагается практически нулевой реальный рост пенсий, то есть, строго по инфляции.

Вице-премьер Ольга Голодец в ходе ПМЭФ заявляла, что, согласно стратегии пенсионной системы, пенсии к 2030 году должны достичь 2,5 прожиточных минимумов, а в ближайшее время — приблизиться к двум прожиточным минимумам — 16,4 тысячи рублей.

"Я могу четко ответить, что ни я, ни кто-либо из официальных представителей министерства ни разу не высказывался на эту тему, не делал таких опрометчивых заявлений. В наших расчетах цифры другие. Это было опубликовано в прессе, была ссылка на МЭР, но к нашему ведомству не имеет никакого отношения", — заявил Орешкин.

"Главное при разработке любых мер, которые мы вырабатываем — это качество и уровень жизни населения, в том числе части населения старшего возраста. Здесь абсолютно подтверждаются все цели, которые заявлены в долгосрочных программах развития", — также заявил он.